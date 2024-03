Bürgermeister drohen Raika mit Konten-Schließung

Protestnoten in jedem Geschäft

Nach einer ersten Protestnote machen die Ortschefs aus St. Aegyd, Hohenberg, Türnitz, Traisen, St. Veit, Kleinzell und St. Georgen nun ernst. Nicht nur, dass sie eine groß angelegte Unterschriftenaktion gegen den Sparplan ins Leben gerufen haben – in jedem Geschäft in jedem Ort liegt eine entsprechende Liste auf, die auch im Internet zu finden ist.