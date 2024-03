Jetzt legt sich ÖVP-Parteijugend mit Raiffeisen an

Sparkurs wird schöngeredet

Im PR-Sprech des Finanzkonzerns liest sich das freilich anders, man freue sich „das persönliche Beratungs- und Serviceangebot in den drei Kompetenzzentren“ auszubauen. Auch so kann man einen Sparplan, der besonders kleine Orte am ländlichen Raum trifft, schönreden. Denn das heißt natürlich: Kleine Filialen werden zugesperrt, Kunden müssen für ein Gespräch mit einem „echten“ Bankberater nun oft lange Fahrzeiten in Kauf nehmen.