Schließung von Bank-Filialen sorgt für Protest

„Unhaltbarer Zustand“

Monika Feichtinger, Bürgermeisterin von Traisen im Bezirk Lilienfeld (SPÖ) empfinde die Entscheidung als eine „bodenlose Frechheit“. „Wir verlieren nicht nur wertvolle Arbeitsplätze, sondern auch ein Stück unserer Gemeinschaft“, betont sie. In Traisen befinde sich noch eine Filiale der Sparkasse, was in Ortschaften wie Kleinzell und Hohenberg beispielsweise nicht der Fall sei. „Wo sollen unsere älteren Bürgerinnen und Bürger jetzt ihre Pension beziehen? Wie sollen lokale Geschäfte ihre Einnahmen sicher zur Bank bringen? Sollen sie etwa 15 Kilometer durch Wind und Wetter nach Hainfeld fahren, nur um grundlegende finanzielle Transaktionen durchzuführen? Das ist ein unhaltbarer Zustand!“, so die Ortschefin.