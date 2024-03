Sie bekam nur noch Angebote als „traurige Mutter“

In „The Power of the Dog“ von Regisseurin Jane Campion spielte Dunst eine alleinerziehende Mutter namens Rose, die den Sohn eines reichen Viehranchers (gespielt von ihrem echten Ehemann Jesse Plemons) heiratet. Die Kritiker feierten die 41-Jährige für ihre Leistung. Weshalb sie–laut eines Interviews in der neuen „Marie Claire“–sich einen Karriereschub erwartet hätte. Die Realität war eine andere: „Jede Rolle, die mir angeboten wurde, war die der traurigen Mutter.“