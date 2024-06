Dragus: „Mit Abstand der beste Tag meines Lebens“

Denis Dragus (Rumänien-Torschütze): „Es war einfach fantastisch vor tausenden Fans, ein sensationelles Erlebnis im Herzen Münchens. Es hat uns so viel Energie gegeben und wir haben alles am Platz gelassen. Wir wussten von Anfang an, dass der Gegner schwer zu schlagen sein wird. In der zweiten Halbzeit haben wir dann noch stärker gespielt. Wir waren von Beginn an bereit, mit dem Sieg fühlen wir uns jetzt noch besser und sicherer. Der Charakter von diesem Team ist einzigartig. Es ist mit Abstand der beste Tag meines Lebens, mein Land hier bei der Europameisterschaft zu repräsentieren. Ein Gefühl, dass man nicht beschreiben kann.“