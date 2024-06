„Für EURO bin ich jede Sekunde ans Limit gegangen“

Österreichs „Einser“ kämpft sich in der Reha in Salzburg wieder zurück. Für den Traum vom Großereignis schuftete der 28-Jährige über acht Stunden pro Tag. Am Ende war die Zeit aber zu knapp, Druck und Stress fallen nun weg. Auch Stürmer Sasa Kalajdzic arbeitet bei Wolverhampton an seinem Comeback. Das Duo will die Rangnick-Truppe bei der EM auch von der Tribüne aus anfeuern.