Tschechiens Geburtsoper als großes Hörerlebnis

„Meine geliebte tschechische Nation wird nicht untergehen, sie wird die Schreckenshöllen ruhmhaft überstehen.“ So verkündet es Fürstin Libuše (Libussa), die mythische Stammmutter aller Tschechen, am Ende von Bedřich Smetanas gleichnamiger Oper. In unseren Breiten kennt man von ihm wenig mehr als „Die Moldau“ und „Die verkaufte Braut“.