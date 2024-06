Pensionistin verschwieg Einkommen, wurde angezeigt

Die PVA zerrte die Frau vor Gericht

Eine anonyme Anzeige ändert schließlich alles. In dem handschriftlich verfassten Schreiben heißt es unter anderem, die Frau würde Sozialhilfe beziehen und sei zudem von Juli 2022 bis Jänner 2023 permanent in Deutschland gewesen. Die Folge: Die 61-Jährige wird von der PVA vorgeladen. Schließlich zerrt die PVA die Frau wegen des Verdachts auf Betrug vor Gericht und will nun rund 6000 Euro zurück.