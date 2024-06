Monroe hatte vor Kennedy-Ständchen heißen Quickie

„Ask Not: The Kennedys and the Women They Destroyed” beschreibt, wie die Monroe 1954 John F. Kennedy auf einer Hollywood Party und und durch ihn dann auch Bobby kennengelernt hatte. Laut Callahan begannen beide Brüder Affären mit der Schauspielerin, die es allerdings ursprünglich auf den Älteren abgesehen hatte: „Marilyn hatte Jack schon Jahre am Haken und war überzeugt, dass JFK nach einer Wiederwahl seine Frau Jackie verlassen und sie heiraten würde. Er hatte ihr das so versprochen und Marilyn glaubte, dass sie die nächste First Lady werden würde.“