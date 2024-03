Berufsmesse: Schule, Lehre, Studium oder Polizei?

Antworten darauf kann man bei der BeSt, der größten Bildungsmesse des Landes finden. In der Stadthalle dreht sich die nächsten drei Tage wieder alles um die Themen Beruf, Studium und Weiterbildung. Rund 340 Aussteller präsentieren an Ort und Stelle die gesamte Bandbreite an Angeboten zur Aus- und Weiterbildung sowie zum Berufseinstieg und zur Berufsumorientierung. Darunter Universitäten, Fachhochschulen, Akademien, Kollegs, Schulen, private Bildungsanbieter und Beratungseinrichtungen aus ganz Österreich.