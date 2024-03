Ukrainer arbeiteten als falsche Rumänen im Ländle

Auch an den Grenzen hat die Fremdenpolizei zuletzt verschärft kontrolliert. So sind bei mehreren Schwerpunktkontrollen Mitte Februar allein auf der Bahnstrecke zwischen Bludenz und Lindau (D) fast 200 umfassende Personenkontrollen durchgeführt worden. Als „Beifang“ wurden bei zwei Personen Drogen konfisziert, in sechs Fällen ahndeten die Beamten diverse Verwaltungsübertretungen mit einer Anzeige an die zuständige Bezirkshauptmannschaft. Sogar ein per Haftbefehl gesuchter Mann ging den Fremdenpolizisten ins Netz.