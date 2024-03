Große Ehre! Österreicher im Weltverband vertreten

Für Alexander Razen geht damit ein Traum in Erfüllung. Sein Hobby, die Regelkunde der Leichtathletik, wurde zu seinem Beruf. Er absolvierte in Österreich zunächst die nationale Kampfrichterausbildung und durchlief ab 2015 auch die internationalen Prüfungen bis zum „Technical Official Level II“, schließlich bestand er auch die Prüfung zum Technical Delegate. Er schnitt dabei jeweils als einer der Kursbesten ab. Razen hat an der Universität Innsbruck in Economics mit dem Spezialgebiet Statistik promoviert.