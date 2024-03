Sport-Traumpaar mit Chancen auf Olympia-Doppelgold

Die 470er-Mixed-Athletin Vadlau hat ihr Ticket für Frankreich ja schon länger in der Tasche - und fieberte nun vor dem TV mit der deutschen Fußball-Nationalmannschaft mit. Bei den deutschen Fußball-Frauen stürmt nämlich Vadlaus Herzblatt Lea Schüller (26) an vorderster Front – und köpfte unsere Nachbarn in der Qualifikation mit dem 2:0 gegen Holland zu Olympia!