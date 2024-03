Unzufrieden! Vadlau segelte nur auf Platz zehn

Nichts ging am Sonntag! Windspitzen von bis zu 31 Knoten und hohe Wellen ließen bei der Segel-Weltmeisterschaft auf Palma de Mallorca keine faire und sichere Wettfahrt zu, das geplante Medal-Race wurde abgesagt. Damit beenden Lara Vadlau und Lukas Mähr die Weltmeisterschaft in der olympischen 470er Klasse auf dem zehnten Platz. Zum bereits dritten Mal beendete das Duo eine Weltmeisterschaft in den Top Ten, dennoch ist man unzufrieden.