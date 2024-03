50-Millionen-Aktie trifft auf Sturms „Eisbrecher“

„Der ist so viel wert wie unser ganzer Kader“, ist Sturms ÖFB-Teamstürmer Manny Sarkaria schon auf Jonathan David, der 2021 in der Champions League auch Salzburg beim 1:0 in Lille ausgeknipst hatte, gespannt. Und in der Tat wirkt die „Visitenkarte“ des 24-jährigen Kanadiers gespenstisch: Der in New York geborene pfeilschnelle Stürmer, der Kanada (26 Länderspieltore!) zur letzten WM geschossen hatte, hat in der Ligue 1 seit seinem 27-Millionen-€-Transfer aus Gent 2020 in 169 Spielen 75-mal getroffen. Damit ist er die Nummer zwei der „Allzeit-Schützenliste“ von Lille. Nur sieben Treffer fehlen ihm auf Leader Andre Strappe.