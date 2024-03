Lille sorgte bei Sturm-Spion schon für Schmerzen!

Wie stark Lille ist, haben Christian Peintinger und seine Monegassen diese Saison schon am eigenen Leib zu spüren bekommen: Ende Oktober musste sich die Truppe von Adi Hütter dem Sturm-Gegner mit 0:2 geschlagen geben. „Es war eine Schnittpartie, Lille hat uns nicht hergespielt und dominiert“, erinnert sich Peintinger und streut den Nordfranzosen Rosen. „Sie haben eine starke Truppe mit vielen erfahrenen Spielern in den Reihen. Wie Nabil Bentaleb zum Beispiel, der schon bei Schalke und Tottenham gespielt hat. Wie Ismaily, den ich schon von seiner Zeit bei Schachtar Donezk gut kenne. Wie Samuel Umtiti, der lange beim FC Barcelona gespielt hat“, erzählt der 56-Jährige, der - wie mittlerweile ganz Europa - von 50-Millionen-Stürmer Jonathan David schwärmt. „Er ist richtig gut. Wenn du in der französischen Liga zwölfmal getroffen hast, heißt das was. Er ist kaum zu stoppen.“