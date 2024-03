HNO-Station „halbiert“: Droht nun die Schließung?

Wenn sechs von zehn Medizinern in einer HNO-Abteilung kündigen, läuten die Alarmglocken: Vor allem, wenn es um eine von nur vier dieser viel frequentierten Stationen in Niederösterreich geht. Unweigerlich tauchen Mutmaßungen über eine Schließung auf. Zu tief sitzt noch die Aufregung über das Gynäkologie-Aus in Waidhofen an der Ybbs.