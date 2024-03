Über Grenze gependelt: Duo plünderte Drogerien

Beute in Heimat geschickt

Wie sich im Zuge der Befragungen herausstellte, war es nicht die erste Diebestour des verdächtigen Duos: Die Männer gaben zu, seit Mitte Februar regelmäßig aus Italien über die Grenze nach Kärnten zu kommen, um ihr kriminelles Unwesen in Geschäften bzw. Drogerien zu treiben. Die Beute schickten die Rumänen, laut eigenen Angaben, stets per Linienbus direkt nach den Coups in ihre Heimat. Die mutmaßlichen Serientäter wurden in die Justizanstalt Klagenfurt eingeliefert.