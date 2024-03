Mini-Satellit testet Künstliche Intelligenz im All

So klein wie eine Schuhschachtel, aber mit Technik für künftige Missionen im Sonnensystem ausgestattet: Mit Künstlicher Intelligenz (KI) an Bord ist ein kleiner Satellit der Uni Würzburg erfolgreich von Kalifornien aus ins All gestartet. Etliche Experimente seien geplant, sagte Raumfahrttechniker Hakan Kayal am Dienstag. Ziel sei es, bei späteren Missionen Phänomene im Weltraum aufzuspüren, etwa Anomalien auf Planeten oder Asteroiden.