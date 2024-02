Gmundner Schüler bauen Satelliten im Dosenformat

Die Raumfahrt ist ein elitäres Unterfangen und staatlichen Agenturen oder Superreichen vorbehalten. Doch es gibt auch Ausnahmen: Bei der siebenten Ausgabe des österreichischen CanSat-Wettbewerbs können Schüler einen selbst gebauten Satelliten in Größe einer Dose (Can) mit einer Rakete der TU Wien in luftige Höhen befördern.