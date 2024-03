COFAG-Millionen für Benko überschritten EU-Grenzen

Von Park Hyatt bis Chalet N

Aber auch weitere Unternehmen im Umfeld der Signa-Gruppe erhielten in diesem Zeitraum COFAG-Förderungen, etwa das Hotel Park Hyatt in Wien, das in zwei Jahren rund 4,8 Millionen Euro erhielt. Das Hotel am Belvedere bekam eine Unterstützung von rund 3,7 Millionen, das luxuriöse Chalet N am Arlberg von 2020 bis 2023 1,1 Millionen Euro.