KAC und VSV blasen nach Horror-Start zur Revanche

Was war nur mit VSV los? Im Spiel eins im Viertelfinale in Bozen wirkte Villach müde, ängstlich, ohne Feuer. Das Schussverhältnis nach 40 Minuten lautete nicht umsonst 28:11 für die Südtiroler - in Toren ausgedrückt 4:0. Als Bozen einen Gang zurückschaltete, kam Villach etwas besser in die Gänge. Mit dem 2:5 war Blau-Weiß am Ende gut bedient, weil die Hausherren auch noch drei Stangenschüsse hatten. „Unterm Strich war es viel zu wenig, das wissen wir“, gesteht Trainer Marcel Rodman. „Das haben wir Montag beim Meeting auch klar angesprochen. Ich war selber total überrascht, das Auftreten war ganz weit weg von unserer eigentlichen Identität. Ich bin überzeugt, dass es einen VSV mit viel Herz und Power zu sehen gibt.“