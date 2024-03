0:2! Vorarlberg schockt einen harmlosen KAC

Auch im Schlussdrittel verteidigten die Vorarlberger stark. Mursak traf nur die Fanghand von Ex-KAC-Goalie Madlener,auch Fraser scheiterte alleine vorm Tor am Vorarlberger Schlussmann. Und so gab’s für den Grunddurchgangs-Sieger gegen den Tabellen-Zehnten die überraschende 0:2-Niederlage und das 0:1 in der Viertelfinal-Serie.