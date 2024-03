Nawalny-Tod: Internationale Untersuchung gefordert

Moskau will nicht auf „grobe Einmischung“ reagieren

„Die Forderungen nach ,transparenten, unabhängigen Untersuchungen‘ erachten wir als nichts anders als eine grobe Einmischung in die inneren Angelegenheiten unseres Landes“, sagte ein Vertreter der russischen OSZE-Mission in Wien. Besorgnis von „Staaten der westlichen Allianz“ in Bezug auf russische Ereignisse oder auch das Schicksal von anderen Verbrechern in Russland bezeichnete er als „heuchlerisch“.