Wieder sollen Investoren bei Klagenfurt anklopfen

Zum Sportlichen: Noch gar nicht auf Touren kam im Jahr 2024 Andy Irving! Was ist los mit dem sonst so starken Regisseur? Denkt er schon zu viel an den Sommer-Wechsel zu Premier-League-Klub West Ham? Denn Andy verzeichnete seinen letzten Assist im Oktober, das letzte Tor im August. Jaekel betont: „Er macht sich selbst Druck, wir haben mit ihm gesprochen und gesagt: ‘Wir brauchen für die heiße Phase nun den besten Irving aller Zeiten!’“ Und Pacult grübelt: „Ich weiß nicht, was er hat. Aber er bringt nicht das, was er kann. . .“