„Für die Premier League muss ich noch zulegen!“

Ständiger Kontakt mit West Ham

Mit Ernährungsprofis, Daten-Analysten, Ärzten und Fitnesstrainern von West Ham steht Andy stets in Kontakt. „Ich muss regelmäßig Werte schicken. In der Winterpause habe ich das Fitnessprogramm von ihnen gemacht. Ich weiß, dass ich für die Premier League zulegen muss. Ich bin groß, aber schlank. Mehr Muskeln sollen her“, so Irving, dessen Papa einst auch „Zehner“ in Schottlands 2. Liga war. „Das Talent hab ich von ihm!“