Millionen-Offert aus USA für Austria Klagenfurt

Die violette Erfolgsstory geht über die Grenzen! So blicken – wie berichtet – viele Investoren auf Austria Klagenfurt. Konkret soll es sich aktuell um vier Unternehmensgruppen handeln. Wobei eine davon in der amerikanischen Major Soccer League (MLS) investiert ist – und bereits ein Angebot (in der Höhe von kolportierten 18 bis 20 Millionen) für eine Komplett-Übernahme der Austria auf den Tisch gelegt hat.