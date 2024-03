Harry & Meghan: Warnung in Bezug auf Kate-Aussagen

„Alles, was sie sagen, würde überanalysiert werden“

In einem Gespräch mit „The Mirror“ erklärte PR-Experte Ryan McCormick, warum Meghan und Harry sich vor den wilden Theorien um Catherine in Acht nehmen sollten. „Am besten wäre es für Harry und Meghan, keine öffentlichen Kommentare über Kate abzugeben“, stellte McCormick fest. Selbst mit öffentlichen Genesungswünschen sollten sich die Sussexes besser zurückhalten.