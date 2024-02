William verhindert Harrys Rückkehr in Royal Family

Die Feindschaft zwischen Prinz Harry und Prinz William sorgt seit Jahren für Schlagzeilen. Während die Brüder einst als unzertrennlich galten, wurden in den letzten Jahren Spannungen innerhalb ihrer Beziehung deutlich. Harry sparte bei Auftritten im US-TV und in seiner Autobiografie „Spare“ nicht mit Vorwürfen gegen seinen großen Bruder. Auch an Prinzessin Kate hatte er einiges auszusetzen, obwohl sie früher als eine seiner engsten Vertrauten und „die Schwester, die er nie hatte“ galt.