Palast reagiert auf die wilden Gerüchte um Kate

William macht‘s ein wenig subtiler

Bei einem Treffen mit Holocaust-Überlebenden in der Western-Marble-Arch-Synagoge stellte auch Prinz William am Donnerstag subtil klar, dass er und seine Frau noch immer zusammenlebten, sie nicht im Koma liege und psychisch in Ordnung sein dürfte, indem er ihren Namen geschickt in seine Rede einbaute: „Vorurteile haben keinen Platz in der Gesellschaft ... Catherine und ich sind sehr besorgt über den Anstieg des Antisemitismus, über den Sie heute früh gesprochen haben, und es tut mir sehr leid, wenn jemand von Ihnen diese Erfahrung machen musste.“