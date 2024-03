Umwidmung für erste größere Freiflächen-PV-Anlage

Der steigende Bedarf an umweltfreundlichem Strom verstärkt den Ausbau an Photovoltaik in den nächsten Jahren. Im Rahmen ihrer „PV-Offensive“ investiert die Stadt in die Errichtung von etwa hundert Photovoltaikanlagen auf städtischen Gebäuden. Die Umsetzung dieses Vorhabens startet noch im heurigen Frühjahr. Darüber hinaus wird eine neue Ediktalverordnung erarbeitet, um Photovoltaik bei Neubauten auf Linzer Dächern verpflichtend vorzuschreiben.