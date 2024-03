Lorenz-Böhler-Teams: Flüche für die AUVA-Chefs

ÖL ins Feuer gegossen hat die AUVA-Führung am Montag bei einer Informationsveranstaltung für die Belegschaft des Lorenz-Böhler-Spitals. Nicht nur, dass das Personal damit erst vier Tage nach der Öffentlichkeit über die bevorstehende Schließung informiert wurde - die Antworten der anwesenden AUVA-Chefetage fielen so aus, dass der Zorn der Belegschaft dadurch noch wuchs und auch lautstark kundgetan wurde. Die Schließung des Spitals wahrscheinlich schon bis Monatsende ist aus Sicht der AUVA-Chefs fix. Überraschend zu Tage getretene katastrophale Brandschutz-Defizite würden keine andere Wahl lassen, so das Argument. Das und weitere spannende Themen lesen Sie heute in Ihrer „Krone“.