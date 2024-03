Sankt Nimmerlein | Putins Schergen

Sankt Nimmerlein. Seit Wochen nur noch weiße Kunstschneebänder, die sich in den österreichischen Skigebieten durch grünende Almwiesen schlängeln. Viel zu früh blühende Marillenbäume, die durch späten Frost auch heuer ihre Früchte verlieren könnten. Ein Februar, so warm wie noch nie in den 257 Jahren, seit denen die Temperatur hierzulande aufgezeichnet wird. Und noch nie zuvor ein so großer Temperatur-Abstand zum vieljährigen Mittelwert wie heuer. Zudem: kein einziger Februar-Frosttag an zahlreichen Wetterstationen von Bregenz bis Wien–und das im Wintermonat Februar! Trotz allem leugnen Menschen (auch Politiker), denen man Verstand zutraut, immer noch den Klimawandel. Ja, man gewinnt sogar den Eindruck, die Zahl und die Lautstärke der Skeptiker und Leugner würden gerade wachsen. Ihr Scherflein dazu tragen ausgerechnet jene bei, welche die Allgemeinheit für mehr Klimaschutz sensibilisieren wollen: Die Klimakleber erreichen–die „Krone“ hat diese Woche berichtet - gerade das Gegenteil, treiben viele sich provoziert fühlende, verärgerte Wähler genau jenen Parteien zu, die am wenigsten für den Klimaschutz tun. All das wird sich freilich rächen: Klimarettung auf den Sankt-Nimmerleins-Tag zu verschieben bringt kurzfristig vielleicht ein paar Stimmen, kann unsere Kinder und Kindeskinder aber ihre Zukunft in einem lebenswerten Land kosten.