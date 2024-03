Trotz Punkterekord: Kein Sieg-Verbot für Hartberg!

Ob der Außenseiter in der Meistergruppe am Ende Erster oder Sechster wird, macht in der Brieftasche der Spieler keinen Unterschied. „Eine Prämie für das Erreichen eines Europacup-Platzes gibt es bei uns nicht“, sagt Korherr. Erst bei einer internationalen Teilnahme würde die Mannschaft am Geldkuchen mitnaschen. Noch Zukunftsmusik, jetzt sollen die Top-6 ins Trockene gebracht werden. Ob das aus der Zeit gefallene Stadion überhaupt noch Europacup-tauglich wäre, steht sowieso auf einem anderen Blatt Papier.