Caritas-WG sucht neue Mitbewohner ab 55plus

„Habe mich nach Gesellschaft gesehnt“

„Ich habe weniger Zeit als mein Mitbewohner Willi, weil ich noch arbeite, aber ich treffe mich gerne auf einen Tee mit ihm und nehme am Wochenende an den Ausflügen teil“, sagt Amparo. Sie ist vor einem Jahr von Peru nach Österreich gekommen. Als sie von der Wohngemeinschaft gehört hatte, war sie gleich angetan. „Ich bin alleine gekommen und habe mich nach Gesellschaft gesehnt“, so die 55-Jährige. Willi wiederum wollte nach dem Tod seiner Frau nicht alleine leben. Der gebürtige Floridsdorfer ist mit seiner jetzigen Wohnsituation sehr zufrieden. „In der Seestadt gibt es alles und in 20 Minuten ist man mit der U-Bahn in der Stadt“, so der Pensionist.