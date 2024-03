Flugchaos durch AUA-Streik ++ Nawalny-Beerdigung

Die Betriebsversammlung des fliegenden Personals der Austrian Airlines hat überraschend einen Warnstreik am Freitag beschlossen. Und: Zwei Wochen nach seinem Tod ist Kreml-Kritiker Alexej Nawalny in Moskau beerdigt worden. Das sind unter anderem die Themen bei den Krone News am 1. März, mit Moderatorin Stefana Madjarov.