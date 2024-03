Wie kompetente Hilfe vor leeren Geldbörsen schützt

Absage an Senkung der Lohnnebenkosten

In diesem Zusammenhang übt Markus Wieser, Präsident der AKNÖ, Kritik an Forderungen nach einer Senkung der Lohnnebenkosten. „Damit werden nämlich wichtige soziale Errungenschaften finanziert“, so Wieser, der etwa den Insolvenzentgeltfonds, Arbeitslosengeld sowie 13. und 14. Gehalt nennt