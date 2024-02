Mit Porsche mit 230 km/h Polizei davon gebrettert

Die Verfolgung des mit weit überhöhter Geschwindigkeit vorbeifahrenden Wagens nahm eine Zivilstreife der Autobahnpolizeiinspektion Kefermarkt am Donnerstag gegen 5.30 Uhr auf der S10 auf. Danach beschleunigte der Lenker auf bis zu 230 km/h, fuhr bei der Ausfahrt Freistadt Süd ab und weiter auf der Walchshofer Landesstraße.



Mehr als doppelt so schnell wie erlaubt unterwegs

Die dortigen 70 bzw. 50 km/h Beschränkungen missachtete er, indem er teilweise mehr als doppelt so schnell unterwegs war. Zudem gefährdete er durch seine Fahrweise einige entgegenkommende Autofahrer. Zu diesem Zeitpunkt befand sich das Zivilstreifenfahrzeug mit Blaulicht und Folgetonhorn hinter ihm, konnte ihm aber nicht zum Anhalten bewegen.