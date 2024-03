Liebe und schnelle Autos: „Ferrari“ ausgebremst

Penelope Cruz ist als Laura an seiner Seite ein schauspielerischer Lichtblick, denn auch Patrick Dempsey als Rennfahrer Piero Taruffi kann nicht überzeugen. „Ferrari“ verfährt sich in unzähligen Nebenhandlungen, ein roter Faden fehlt komplett, gerade der Einstieg in den Film gelingt kaum. Am liebsten möchte man nach 20 Minuten schon abschalten.