„The Zone of Interest“: Oscar-nominiertes NS-Drama

Was der Streifen nicht zeigt, setzt aber ein Kopfkino in Gang, gespeist von dem Wissen, dass all dies wirklich geschah. So fußt Glazers cineastisch brillant ausgereizte Verstörung in den Mechanismen des Verdrängens und Negierens, also in einer hier vorgelebten Holocaust-Lüge, deren sich jeder schuldig macht, der die Augen vor dem KZ-Horror verschließt. Man darf auf die Resonanz des fünffach Oscar-nominierten Films bei den diesjährigen Academy-Awards gespannt sein.