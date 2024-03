Schock für Magna in Graz: Droht Fisker das Aus?

Wie das „Handelsblatt“ am Freitag berichtet, warnt der Elektroautohersteller Fisker bereits am Donnerstag davor, dass ihm das Geld ausgehen könnte und man nicht in der Lage sein könnte, den Betrieb fortzuführen. Das Unternehmen müsse in den kommenden zwölf Monaten zusätzliche Eigen- oder Fremdkapitalfinanzierungen einwerben - ob das möglich sei, würde jedoch angezweifelt. Daraufhin fiel die Fisker-Aktie um 37 Prozent.