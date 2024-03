Klums Topmodels versexen Kaleens „We Will Rave“

Kaleen im zweiten Halbfinale dabei

Der 68. Eurovision Song Contest in Malmö startet am 7. Mai mit dem ersten Halbfinale, dem sich am 9. Mai das zweite Halbfinale anschließt, bei dem Kaleen auch mit „We Will Rave“ punkten möchte. Insgesamt gehen heuer 37 Länder in der schwedischen Hafenstadt an den Start, nachdem im Vorjahr Loreen mit „Tattoo“ in Liverpool den Sieg errungen hatte.