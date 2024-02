Reform-Idee soll Regionalliga attraktiver machen

Die ungeliebte Regionalliga. Als in der Kärntner-Liga-Saison 2015/16 ATUS Ferlach als Meister auf den Aufstieg in die Regionalliga verzichtet hatte, war die Aufregung groß. Der KFV reagierte - und führte 2017/18 die Aufstiegspflicht ein. Was zur Folge hatte, dass ’21/22 Dellach/Gail trotz des des Titels zwangsabsteigen musste - weil man eben nicht rauf wollte. Der Gipfel der Peinlichkeit: Als Spittal in der Corona-Abbruchsaison (in der die Aufstiegspflicht ausgesetzt wurde) als Zehntplatzierter (!) aufstieg - weil sonst wieder keiner wollte. . .