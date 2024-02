Knie ins Gesicht! Goalie am Feld wiederbelebt

„Danke an meine Lebensretter!“

„Ich kann mich an gar nichts mehr erinnern, habe nur eine Gehirnerschütterung und einige Nähte am Mund und der Zunge“, erzählt der St. Veiter der „Krone“ – und er betont: „Danke an meine Lebensretter – ohne euch wäre ich nicht mehr hier oder hätte bleibende Schäden. Mir geht es wieder gut.“