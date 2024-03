Tausende Kreuzln bilden in 13 Kirchen den Kreuzweg

„Bevor Fastentücher mit Motiven bemalt wurden, gab es gestickte“, weiß Roland Stadler, der Leiter des Referates für Tourismusseelsorge in der Diözese Gurk, der sich mit Kolleginnen oft intensiv mit Hungertüchern beschäftigt. Ab den 1980er Jahren ist in Kärnten der Kreuzstich für die Tücher, die in der Fastenzeit die Altäre abdecken, aufgekommen.