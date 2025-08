Jubiläumskirchtag: Trachtenumzug in Rekordzeit

Die Verantwortlichen hatten den Wetterbraten (wie berichtet) schon gerochen – weswegen der Start des großen Trachtenumzuges am Samstag auch auf 13.30 Uhr vorverlegt worden war. Eine weise Entscheidung: Denn als die Fahnenschwinger als Vorboten der rund 60 Vereine beziehungsweise Gruppen aus Österreich, Italien und Slowenien mit mehr als 2000 Teilnehmern ihren Marsch quer durch die Altstadt in Richtung der Ehrentribüne am Nikolaiplatz starteten, war es in der Draustadt noch trocken.