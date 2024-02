Nawalny sollte dieser Tage freigelassen werden!

Spekulationen durch Carlson-Interview angeheizt

Putin hatte Spekulationen über einen Austausch Anfang Februar durch Aussagen in einem Interview mit dem US-Moderator Tucker Carlson angeheizt. Ohne ihn namentlich zu nennen, deutete Putin an, dass er sich die Freilassung von Krasikow wünscht. Zugleich zeigte er sich offen für die Freilassung des im Vorjahr in Russland inhaftierten US-Journalisten Evan Gershkovich vom „Wall Street Journal“. Der deutsche Kanzler Olaf Scholz gab sich in einer ersten Reaktion zurückhaltend. „Ich glaube, dass solche delikaten Fragen sehr vertraulich an vielen Stellen erörtert werden müssen“, zeigte er sich am Rande eines Treffens mit US-Präsident Joe Biden am 9. Februar in Washington bedeckt.