Brote, Weckerln und Pralinen auf dem Prüfstand

Wer in den letzten Tagen den Veranstaltungssaal am BÄKO-Standort im Südpark in Linz betrat, dem stieg sofort ein verführerischer Duft von Brot und Gebäck in die Nase. Beim internationalen Brot- und Konditorenwettbewerb wurden mehr als 1000 Produkte durchgekostet - von Pralinen bis hin zum Hausbrot.