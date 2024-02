„Schweinerei!“ Dem Torten-Pfusch droht nun Saures

Der am vergangenen Sonntag bekannt gewordene Fall aus Oberösterreich ist auch Thema beim internationalen Konditorenwettbewerb, der am 29. Februar in Linz zu Ende geht. „Dass hier welche ins Handwerk reinpfuschen und sich dabei auch an keine Spielregeln halten - das geht einfach nicht“, sagt Leo Jindrak, Bundesinnungsmeister der Lebensmittelgewerbe und der Konditoren Österreichs.