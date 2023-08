Bäcker serviert nun Chili, Nudeln und Linsencurry

Die Engerwitzdorfer bieten daher ihren Kunden an einigen Standorten abseits von Semmerln, Brot und Co. auch warme Gerichte an. In Linz wurde in den Geschäften in der Gruberstraße und in der Kaisergasse das Angebot um vorgekochte Gerichte erweitert, die direkt vor Ort erhitzt werden. Auf der Speisekarte stehen dabei ab 11 Uhr Chili con Carne, Spiralennudeln mit Pilzrahmsauce oder auch ein gelbes Linsencurry. Wird das Konzept angenommen, soll es auf weitere Filialen erweitert werden.